Dall’Inghilterra – L’Inter osserva Wijnaldum, lui temporeggia sul rinnovo: c’è una promessa fatta al Liverpool

Dall’Inghilterra arrivano notizie di mercato che potrebbero interessare anche l’Inter, in quanto riguardano Georginio Wijnaldum, centrocampista in scadenza di contratto con il Liverpool e da tempo presente nella lista dei desideri di Beppe Marotta e Piero Ausilio. L’olandese potrebbe rappresentare un colpo a parametro zero in vista dell’estate, ma strapparlo ai Reds non sarà affatto semplice.

La società britannica, infatti, sta provando a blindare il suo talento proponendogli un importante rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato oltremanica dal The Guardian, però, Wijnaldum si è preso qualche settimana di tempo per decidere cosa fare del suo futuro e capire se accettare l’offerta del suo attuale club.

Il centrocampista olandese, però, ha anche promesso al Liverpool di non iniziare alcuna trattativa con altre società prima di aver comunicato al club la sua decisione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<