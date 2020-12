Sky – Eriksen, sempre più probabile un ritorno in Premier: Arsenal in pole, ma il PSG resta in corsa

Comunque vada a finire, l’esperienza di Christian Eriksen all’Inter si concluderà con un passo indietro: che sarà inevitabilmente quello che compirà il giocatore, anzitutto lasciando una società nella quale – per responsabilità sue e soprattutto non sue – non si è mai veramente ambientato, e in seconda battuta accasandosi in realtà che sono quelle che il mercato mette a disposizione, e che in ogni caso si tradurranno in un ritorno all’ovile, in un rientro dove le cose funzionavano. Questo sia che il giocatore si trasferisca all’Arsenal sia che passi al Paris Saint-Germain.

Il borsino sul futuro di Eriksen, in serata, lo prova a tracciare Sky Sport: e la situazione, in questo momento, vedrebbe i Gunners in vantaggio sulla concorrenza, con la pista francese che rimane però aperta. Trasferirsi all’Arsenal, per Eriksen, significherebbe tornare in Premier, nel campionato in cui il giocatore si è affermato e fuori dal quale – nel periodo 2019-2020 – non è riuscito a incidere, mentre un passaggio al Paris Saint-Germain significherebbe tornare sotto l’ala protettiva di Pochettino, l’allenatore sotto la cui guida Eriksen è veramente riuscito a imporsi sulla scena europea. Cosa che a Milano non gli è riuscita, per cause imputabili a lui solo in parte: e in un senso o nell’altro, Eriksen cercherà la via d’uscita più indolore. Per lui, più che per l’Inter.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<