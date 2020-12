Zenga: “Allenare l’Inter? Ognuno di noi deve avere un sogno, nel percorso ho avuto soddisfazioni”

E’ vero che l’Inter è seconda in campionato e che nel 2021 farà di tutto per centrare la vittoria dello Scudetto: ed è vero, pure, che anche di fronte alle più aspre critiche da parte della tifoseria la società ha sempre difeso e confermato Antonio Conte. Ma la sua panchina non è tra le più salde del campionato, e la sensazione è che si possa arrivare a fine stagione per poi ridiscutere il prosieguo esattamente come lo scorso mese di agosto, e la sensazione – aggiungiamo – è che il secondo posto di oggi, se verrà mantenuto anche a maggio, non basterà per la conferma del salentino. E infatti circolano già i nomi: Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, i soliti.

Intanto, però, direttamente dai Globe Soccer Awards di Dubai, Walter Zenga è stato intervistato da Sky Sport, col giornalista che ha chiesto all’Uomo Ragno se abbia ancora il sogno di allenare i nerazzurri: “Ognuno di noi deve avere un sogno che deve essere sempre perseguito e seguito – ha risposto Zenga – Poi a volte i sogni non vengono realizzati, però durante il percorso hai delle soddisfazioni che si chiamano Crotone, Cagliari, Palermo, Catania, Sampdoria e tante altre cose”.

