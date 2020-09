Mundo Deportivo – Lautaro, il Barcellona getta la spugna: affare “quasi impossibile”. Assalto rimandato

Il Barcellona è sul punto di abbandonare definitivamente la pista che porta a Lautaro Martinez. Come riportato dal Mundo Deportivo la dirigenza blaugrana ha lavorato duramente sul mercato per cercare di strappare il Toro all’Inter.

A luglio il Barça è arrivato ad offrire 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, valutato 41 milioni, per arrivare ai 111 previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto di Lautaro. Poi i discorsi sono stati rimandati a settembre dopo la Champions League ma l’Inter non ha abbassato le sue pretese.

Secondo il quotidiano spagnolo per il Barcellona ora l’affare Lautaro è ritenuto “quasi impossibile”. I catalani sembrano aver virato con decisione su Depay, profilo sicuramente più economico di Lautaro, che ha già lavorato con Koeman nella Nazionale olandese. L’assalto al Toro è rimandato, anche se c’è chi in dirigenza vorrebbe optare per un ultimo tentativo per accontentare Messi.

