GdS – Anche il Manchester United su Bastoni: l’Inter fissa la base di partenza

Sono già tre le società inglese interessate al centrale nerazzurro

Come già successo un anno fa, anche la prossima estate potrebbe costringere l' Inter ad un grande sacrificio sul mercato. La situazione economica del club nerazzurro è certamente migliorata dopo gli addii di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ma non può dirsi ancora completamente al sicuro. Per questo motivo, qualora arrivasse l'offerta giusta per uno dei suoi pezzi pregiati, l' Inter difficilmente si opporrà, a meno che non si tratti di Lautaro Martinez, indicato come vero incedibile nel vertice di ieri.

Ribadendo che l'Inter non esclude di poter arrivare alla fatidica soglia dei 60 milioni in entrata dal mercato tramite le cessioni dei tanti esuberi, la stessa cifra è stata fissata dallo stesso club come base di partenza per lasciare andare Bastoni. Per il difensore classe 1999 non verranno prese in considerazione offerte minori, mentre con una proposta superiore ai 60 il club nerazzurro sarà costretto e prendere il considerazione il suo addio ritenuto meno complicato da sostituire rispetto ad altri.