Mercato – Inter scatenata, il Corriere: “Bremer a un passo, tentativo Asllani”

Il club nerazzurro è molto vicino al difensore brasiliano

Se è vero che l'Inter potrebbe essere costretta ad un altro sacrificio sul mercato in estate, dall'altra parte il club nerazzurro sta comunque cercando di muoversi per alzare l'asticella della rosa. In tal senso, come spiegato dal Corriere dello Sport, è caldissimo il nome di Gleison Bremer. Dopo aver già trovato un'intesa di massima con il calciatore, il club nerazzurro dovrà trovare l'accordo definitivo con Urbano Cairo per definire l'acquisto che sembra ben avviato con il Torino.