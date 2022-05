Mercato – Derby di fuoco per Scamacca. Ma il Sassuolo prepara la soluzione a sorpresa

Inter e Milan in standby, mentre dall'estero avanzano le insidie

Redazione Passione Inter

Finito il derby scudetto, si riaccende quello del mercato. Inter contro Milan, anche nella caccia ai migliori talenti in circolazione. Uno, in particolare, il nome contesto in questo primo assaggio di estate: Gianluca Scamacca.

Dopo aver chiuso la stagione al Sassuolo con 16 gol in Serie A, l'attaccante designato per guidare anche la Nazionale azzurra del prossimo futuro è conteso dai due club milanesi che, però, devono fare i conti con le resistenze degli emiliani. Inter e Milan, infatti, si scontrano con la valutazione da 40 milioni di euro che viene fatta per il cartellino del calciatore classe '99. Una valutazione che al momento rende complicato l'affondo per entrambe, favorendo così i possibili inserimenti dall'estero dove già il BorussiaDortmund si era fatto sotto senza successo. Secondo La Gazzetta dello Sport, dunque, bisogna prestare attenzione anche alla soluzione a sorpresa, ovvero la permanenza di Scamacca a Sassuolo per un altro anno. Il club vorrebbe provare a trattenerlo, in assenza di offerte elevate, per rimanere competitivi nella prossima stagione e provare ad aumentare ulteriormente il valore del suo gioiello.

L'Inter rimane sempre informata sugli sviluppi attorno a Scamacca. Al momento, però, è concentrata su altre priorità, come Dybala, Bremer e la cessione di alcuni esuberi per sistemare i conti. Più avanti, durante questo mercato, se non sarà stato già piazzato si proverà ad intavolare un nuovo discorso col Sassuolo. Perché in ogni caso, nella testa dei dirigenti dell'Inter, rimane l'esigenza di aggiungere anche un attaccante forte fisicamente e di prospettiva.