Mercato – Sirene per Dumfries: l’Inter va su Cambiaso con lo scambio

Sull'esterno olandese aumentano le pretendenti dopo l'ottima annata nerazzurra

Sostenibilità, ma senza pregiudicare la competitività. La linea dell'Inter è chiara, anche in vista di questo mercato. Si cercherà di far cassa con gli esuberi, poi per i titolari verranno valutate offerte solo in linea con il valore di mercato dei calciatori. In questo senso, mentre in molti discutono di Bastoni appetito dai top club soprattutto della Premier League, bisogna prestare particolare attenzione anche al nome di Denzel Dumfries, che dopo l'ottima prima annata in nerazzurro ha visto aumentare la schiera di società che lo seguono e il suo valore di mercato.