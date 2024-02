Mehdi Taremi sarà un nuovo giocatore dell’Inter dalla prossima stagione, quando arriverà a parametro zero dopo la scadenza contrattuale con il Porto. La punta iraniana svolgerà le visite mediche domani a Milano e presto verranno consegnati tutti i documenti.

Tuttomercatoweb svela anche le cifre definitive e i dettagli del nuovo contratto: il centravanti classe 1992 firmerà un biennale (fino al 2026) con opzione per il terzo anno a 3,5 milioni netti a stagione. Taremi concluderà la sua esperienza con il Porto dopo quattro stagioni per unirsi all’Inter: una destinazione fortemente voluta, come dimostrano i retroscena sugli ultimi mesi.