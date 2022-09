Calciomercato, il retroscena su Udogie: l’Inter ci ha provato davvero ma…

Antonelli ha confermato le voci che volevano l'Inter fortemente interessata al ragazzo: "Confermo, è vero che l'Inter era sul ragazzo. Era però un'operazione che l'Inter non poteva sostenere economicamente. Non era praticabile per loro, nonostante Piero Ausilio avesse creato i presupposti per portarlo a Milano. Il Tottenham ha pagato 20 milioni + 6 di bonus, una cifra importante per il calcio italiano".