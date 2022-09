Dalla Francia – Il sogno Skriniar non è tramontato per il PSG: nuovo assalto a gennaio?

Per mesi la telenovela di mercato sull'interesse del PSG per Skriniar si è trascinata gettando nel panico milioni di tifosi dell'Inter. Fortunatamente però la società ha stretto i denti e non ha ceduto il giocatore (forse anche ipotizzando un passaggio di proprietà a breve, chissà...). Ora si torna anche a parlare di possibile rinnovo del contratto imminente, visto che la scadenza di giugno 2023 fa paura. Tuttavia dalla Francia sembra non siano intenzionati a mollare la presa.

Come riportato da L'Equipe, principale sostenitore dell'operazione Skriniar-PSG poi naufragata, il club parigino non si sarebbe rassegnato, anzi. Non solo coltiverebbero la speranza di mettere sotto contratto lo slovacco a parametro zero a giugno, ma sarebbero disposti ad una nuova offensiva con l'Inter nel mercato di gennaio. Il club francese infatti, a cui da poco si è infortunato Kimpembe, non cercherà un parametro zero per sostituirlo, forse proprio per questo.