Dopo giorni di rumors sulla possibile cessione al Bayern Monaco, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu ha interrotto il silenzio con un significativo post su Instagram nel quale ha espresso la sua volontà di rimanere all’Inter. La Gazzetta dello Sport ricostruisce gli avvenimenti degli ultimi giorni, parecchio movimentati dalle voci di calciomercato.

Tutto è cominciato domenica sera nel ritiro dell’Italia a Lipsia, quando i giocatori nerazzurri si sarebbero riuniti per parlare del caso riguardante il turco. In quel momento – secondo la rosea – è partita una telefonata da Alessandro Bastoni, a cui il numero 20 ha prontamente risposto con un “Ciao, frate!“. Successivamente, Calhanoglu ha ammesso l’interesse del Bayern ma al tempo stesso ha fatto capire come la sua prima opzione fosse la permanenza all’Inter, visto il legame instauratosi con il club, i tifosi e la città di Milano.

Successivamente, è avvenuto un colloquio tra il regista e il direttore sportivo Piero Ausilio, con il quale è stato anche concordato il post Instagram di ieri sera che ha fatto chiarezza sulla vicenda. Insomma, una storia completamente diversa rispetto a quella di Romelu Lukaku dell’estate scorsa, quando l’attaccante si era ripetutamente negato al telefono sia ai compagni che ai dirigenti.