Inter, c’è la nuova (e ultima?) offerta per Josep Martinez

Dopo aver risolto il caso Calhanoglu, l’Inter è pronta a piazzare il terzo acquisto della sessione di calciomercato, ovvero un nuovo portiere. I nerazzurri non riscatteranno Emil Audero dalla Sampdoria e affiancheranno un profilo più giovane a Yann Sommer. Com’è ormai noto da tempo, il profilo scelto è quello di Josep Martinez del Genoa.

Il presidente Marotta e il direttore sportivo Ausilio hanno concordato da tempo con la controparte la valutazione del 26enne spagnolo, pari a 15 milioni di euro. In un primo momento, la cifra sembrava poter essere raggiunta con un esborso di 10 milioni e l’inserimento nella trattativa di Gaetano Oristanio, ma i dubbi di quest’ultimo – dovuti principalmente all’interesse del Venezia, dove potrebbe avere più minutaggio – hanno cambiato le condizioni della trattativa.

Per questo, l’Inter ha riformulato la propria offerta che adesso non prevede contropartite tecniche. Da Viale della Liberazione la nuova proposta (probabilmente l’ultima) è di 13 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili, in modo da arrivare ai 15 di partenza. C’è ottimismo sull’ok del Genoa e dunque sulla chiusura dell’affare, visto che l’accordo con Josep Martinez è stato già trovato da tempo.