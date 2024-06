Niente tournée e prime amichevoli: come sarà il ritiro estivo dell’Inter

Cominciano a filtrare le prime indicazioni sul ritiro estivo dell’Inter in vista della stagione 2024-25, quella che vedrà i nerazzurri partire da campioni d’Italia in carica e con la seconda stella sulla maglia. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra si radunerà sabato 13 luglio, lo stesso giorno di un anno fa. Agli ordini di Simone Inzaghi ci sarà – come di consueto – solo una parte di giocatori, visti gli impegni fra Europeo e Coppa America.

L’Inter – secondo il quotidiano romano – svolgerà inizialmente due amichevoli alla Pinetina contro avversari ancora da definire. Dopo che la successiva tournée in Cina è saltata per problemi organizzativi del Paese asiatico ma anche per il cambio di proprietà da Suning a Oaktree, i nerazzurri non faranno viaggi intercontinentali, ma proseguiranno con le amichevoli.

L’idea è quella di aumentare lo spessore degli avversari di partita in partita, fino ad arrivare all’ultimo impegno contro una big europea previsto a una settimana dall’inizio della Serie A, previsto per il weekend del 17-18 agosto.