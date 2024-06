Taremi: “Ho già parlato con Inzaghi”. Poi ANNUNCIA il numero di maglia

Arrivano le prime dichiarazioni da interista di Mehdi Taremi, attaccante del Porto che si unirà ai nerazzurri dal prossimo 1° luglio in quanto parametro zero. Il classe 1992 ha parlato al giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh che ha riportato le dichiarazioni sul suo profilo X.

L’APPRODO ALL’INTER – “Sarò in Italia fra due settimane, gli allenamenti dell’Inter cominceranno il 13 luglio. Chi gioca nell’Inter deve essere un giocatore di altissimo livello, in questa squadra devi puntare ad essere un top player. Alcune offerte non richiedono grandi riflessioni, le accetti subito. Ho avuto un breve colloquio con Simone Inzaghi e aveva una buona opinione di me. Lavorare all’Inter è emozionante. Il contratto sarà biennale con opzione sul terzo anno“.

LE OFFERTE RIFIUTATE – “Non ho mai preso in considerazione offerte dall’Arabia Saudita, come quella dell’Al Hilal. Cerco sempre opportunità di crescita e di unirmi alle squadre più forti. Prima di arrivare all’Inter ho ricevuto offerte da 3-4 club in Inghilterra, 2-3 squadre in Italia e uno dei top club in Spagna“.

NUMERO DI MAGLIA – “Se il numero 99 è libero, potrei prenderlo. Il miglior giocatore della storia? Ronaldo Nazario, è il mio modello“.