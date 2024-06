Tre squadre sull’interista in uscita: c’è l’ipotesi scambio

L’Inter ha piazzato da tempo i primi due colpi in entrata sul calciomercato, con Mehdi Taremi (che ha “annunciato” il suo numero di maglia) e Piotr Zielinski a parametro zero. I nerazzurri, inoltre, sono a un passo dal chiudere il terzo acquisto, ovvero Josep Martinez del Genoa, che si lega indirettamente a un giovane in uscita.

Il profilo è quello di Gaetano Oristanio, classe 2002 nell’ultima stagione al Cagliari ma non riscattato dai sardi alla cifra pattuita di 4 milioni di euro. Il fantasista sarebbe dovuto entrare nell’affare Martinez con il Genoa, ma alla fine l’operazione in dirittura d’arrivo non dovrebbe prevedere contropartite tecniche. Secondo Gianluca Di Marzio, comunque, la società ligure continua a lavorare su Oristanio in un’operazione che sarebbe slegata da quella per il portiere spagnolo.

Sul giocatore di proprietà dell’Inter ci sono però almeno altre due società interessate. La prima è il Venezia, dove Oristanio e il suo procuratore sono convinti di poter contare su un minutaggio maggiore rispetto al Genoa. La neopromossa in Serie A, peraltro, ha già parlato con l’Inter di un possibile scambio con Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001, in un affare che potrebbe coinvolgere anche il portiere Filip Stankovic. C’è da segnalare, infine, anche il forte interesse del Verona.