GdS – Calhanoglu è un nuovo calciatore dell’Inter: dettagli e iter medico

Il centrocampista turco guadagnerà 4,5 milioni di euro per la prima stagione

Hakan Calhanoglu si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. L'ormai ex centrocampista del Milan ieri sera è atterrato a Linate per iniziare questa sua nuova esperienza in maglia nerazzurra dopo aver trovato l'accordo in meno di 48 ore. Forte la volontà del calciatore di mettersi alla prova in una sfida avvincente al servizio di Simone Inzaghi - con il quale ha peraltro avuto un primo contatto telefonico - che lo ha convinto a lasciare il numero dieci rossonero ed accasarsi con i cugini campioni d'Italia.