Una trattativa di mercato lampo e che è destinata a chiudersi già nella giornata di domani, quando Hakan Calhanoglu sarà a Milano per svolgere le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore turco arriva a parametro zero, dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con il Milan, ed è solo l'ultimo colpo a zero a firma Giuseppe Marotta. Da Paul Pogba ad Alexis Sanchez, ecco le principali operazioni.