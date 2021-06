Eto’o: “Volevo Mourinho di nuovo all’Inter ma gli auguro buona fortuna”

L'ex nerazzurro: "Vederlo a Roma mi ha fatto male"

"Mi ha fatto male, non mentirò, vedere la persona che mi ha dato l'opportunità di vincere in Italia andare in un'altra squadra. Ma so che lui è felice e l'amicizia viene prima di tutto. Mi sarebbe piaciuto rivedere Mourinho all'Inter. A Roma gli auguro comunque buona fortuna ma deve capire che, per quanto lo ami, l'Inter per me sarà sempre nel cuore".