Social – La Danimarca passa agli ottavi e arrivano i complimenti di Eriksen

La Nazionale danese è riuscita nell'impresa di strappare il pass degli ottavi di finale dopo aver perso le prime due partite di EURO 2020. Decisiva è stata la vittoria per 4-1 contro la Russia: una vera gioia per il popolo danese che ora vedrà la propria squadra affrontare il Galles agli ottavi. E c'è stato anche il tempo per una dedica a Christian Eriksen sul gol del 3-1 da parte del difensore Christensen, autore della rete.