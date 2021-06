Camaño (ag. Hakimi); “Achraf lascerà l’Inter. Per Lautaro non abbiamo una situazione chiara”

Le parole di Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez e che rappresenta anche Achraf Hakimi, sul futuro dei due calciatori

LAUTARO - "Dobbiamo lavorare sulla questione Lautaro ma non c'è ancora una situazione chiara. L'Inter è in una posizione forte con lui perché lo considera un campione, un grande marcatore ed è per questo che vuole trattenerlo. Se dovesse liberarsi di Lautaro non lo farebbe per poco. Non c'è ancora nulla di concreto, vedremo anche cosa vorrà lui. Ha 23 anni e la sua opinione è molto importante".