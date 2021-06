Social – Vidal e lo scambio di maglia con Messi: “Sempre un piacere vederti amico”

Il centrocampista nerazzurro ha giocato insieme al numero 10 argentino al Barcellonna

Arturo Vidal è stato uno dei protagonisti della partita, giocata questa notte, tra Argentina-Cile. Il match, finito 1-1, era la gara d'esordio per le due squadre nel girone A di Copa America. Il centrocampista nerazzurro, oltre a incrociare l'altro interista in campo Lautaro Martinez, ha anche avuto il tempo di salutare un suo ex compagno di squadra al Barcellona: Lionel Messi.