Camaño: “Lautaro? Dobbiamo confrontarci con l’Inter. Confermo accordo Hakimi-Psg”

Il noto agente parla del futuro dei due calciatori nerazzurri

IL RICORDO - “Ribadisco, però, che Hakimi è stato molto felice in Italia. Per noi, come gruppo, l’Inter rappresenta un pezzo di storia. Direbbe grazie di tutto, per questo periodo felice con la squadra, con la gente interista, con tutti gli interisti. L’Inter non dimenticherà mai quello che Hakimi ha fatto vedere in nerazzurro. Sono stati mesi complessi, causa Covid. Tante sofferenze per tutti. Ma, ha vinto il campionato: ed il tifoso che non è stato vicino alla squadra per la pandemia, ma si è goduto grandi gare dell’Inter”.