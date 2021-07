Eriksen fa progressi e gioca al parco col figlio. L’Inter lo aspetta: il 12 luglio ad Appiano?

Il fantasista danese sta bene, il club nerazzurro resta in contatto con lui tramite il dott. Volpi

Raffaele Caruso

Christian Eriksen torna a vivere nel vero senso della parola. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista danese dell'Inter è uscito di casa nel weekend con suo figlio di 3 anni, per concedersi un po' di svago a due passi da casa. Eriksen si è infatti recato nel campetto di Platanjvej, a Odense, nel cuore della Danimarca, per fare qualche tiro con il suo piccolo.

Nel paese in molti lo hanno visto, ma nessuno ha voluto immortalare con uno scatto l'immagino nel rispetto della privacy di Christian. Le notizie che arrivano però dalla Danimarca sono davvero incoraggianti perché Eriksen sta bene dopo il grande spavento di inizio giugno.

E l'Inter, tramite il dott. Volpi, resta costantemente in contatto con il suo fuoriclasse. Per il futuro e il ritorno in campo è ancora presto per parlarne, ma tutto il mondo nerazzurro aspetta Eriksen ad Appiano per l'inizio del ritiro. Inzaghi gli ha scritto subito, i compagni di squadra non vedono l'ora di vederlo.

La data da cerchiare in rosso è quella del 12 luglio, a quel punto Eriksen verrà sottoposto a una parte degli esami medici già effettuati a Copenaghen da parte dei consulenti dell’Inter per capire se il defibrillatore sottocutaneo potrà essere tolto: solo e soltanto in quel caso si aprirebbe una porta per un miracoloso ritorno in campo in Italia.