Mercato – Onana sempre più vicino all’Inter: tra un anno a costo zero

Il giovane portiere potrebbe sbarcare a Milano la prossima estate

Quella che sembrava essere una semplice suggestione estiva di calciomercato, giorno dopo giorno sta diventando qualcosa di più concreto. L'Inter, infatti, sta spingendo fortissimo per bloccare Onana a costo zero, l'estremo difensore dell'Ajax che nel giugno 2022 andrà in scadenza di contratto con la formazione olandese. Il portiere camerunese, uno dei migliori talenti formati dall'Academy di Samuel Eto'o, arriverebbe per raccogliere la pesante eredità di Samir Handanovic, il quale tra un anno andrebbe difatti in scadenza con i nerazzurri.