SI – Inter, incontro con il Genoa per Cambiaso: ma ci sono anche altre big

Previsto un summit anche con il Napoli per l'esterno classe 2000

L'Inter si è mossa per Andrea Cambiaso del Genoa. Prima di tutti, come riportato sul sito di Alfredo Pedullà: i nerazzurri hanno intenzione di portare l'esterno a Milano ma non alle cifre del Genoa. La società rossoblù chiede 15 milioni di euro, nonostante il contratto di Cambiaso scada tra un anno e mezzo.