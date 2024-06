Al centro dei pensieri di Ausilio e Baccin per il mercato in entrata dell’Inter c’è un ruolo più di tutti gli altri: il portiere. Il vice-Sommer, infatti, è l’unica casellina attualmente libera nella rosa nerazzurra. E una decisione andrà presto presa.

Intanto, come racconta Tuttosport, i dirigenti interisti chiederanno a Tullio Tinti, presente oggi nella sede del club, di aspettare per quanto riguarda il futuro di Audero. In cima alla lista dei desideri c’è Bento, con Martinez del Genoa, in alternativa, ma la decisione definitiva è ancora da prendere.

Molto dipenderà dal budget di mercato disponibile e, pertanto, Ausilio potrebbe chiedere al procuratore di Audero di attendere un po’ di tempo prima di piazzare il suo assistito.