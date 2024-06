Dumfries via con “l’offertona”: c’è la formula per il sostituto

Il mercato dell’Inter è pronto a prendere il via nei prossimi giorni. Centrale sarà anche la questione legata alle possibili uscite. Tra le più importanti, c’è quella di Denzel Dumfries, con l’Aston Villa che starebbe preparando l’offerta.

Lo riporta Tuttosport, che sottolinea come per l’esterno olandese non si accetteranno proposte al ribasso. Inzaghi non vuole privarsi di un potenziale titolare a cuor leggero e, pertanto, potrebbe partire solo in caso di arrivasse “l’offertona”.

In ogni caso, l’Inter avrebbe già pronte due alternative. Oltre a Yukinari Sugawara dell’AZ Alkmaar, c’è anche Dan Ndoye del Bologna. Per quest’ultimo l’idea è quella di una formula “creativa” in grado di convincere gli emiliani.

L’opinione di Passione Inter

I profili di Sugawara e Ndoye in alternativa a Dumfries, raccontano della volontà a livello tecnico di aggiungere un giocatore sulla fascia dalle maggiori qualità offensive. Una contrapposizione netta, come ricorda lo stesso Tuttosport, rispetto all’altro profilo già presente in quel reparto, Matteo Darmian.