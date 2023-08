Ecco perché Carlos Augusto ha preferito l’Inter alla Juventus

Mentre procedono le altre operazioni procedono a rilento, l’Inter cambia sulla fascia sinistra in poche ore: via Gosens, dentro Carlos Augusto. L’affare con il Monza è stato totalmente definito, come confermato anche ieri da Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno battuto la concorrenza della Juventus, che aveva presentato un’offerta per il brasiliano. A pesare, però, è stata la volontà dell’esterno sinistro, desideroso di giocare la Champions League.

Nei prossimi giorni, allora, verrà ufficializzato il suo passaggio all’Inter. Queste le cifre dell’operazione secondo la Rosea: 4,5 milioni di euro di prestito e 7,5 di diritto di riscatto, al quale vanno aggiunti altri 4 milioni di bonus. Per Carlos Augusto, invece, un quinquennale da 2 milioni di euro all’anno, con anche la possibilità di usufruire del Decreto Crescita. Il Monza dovrà dare il 40% del margine di vendita al Corinthians.

L’opinione di Passione Inter

L’idea Carlos Augusto era in cantiere da parecchio tempo, ma riuscire a completare un’operazione in tempi così rapidi (mancano ancora visite mediche e firma) è sicuramente un’ottima notizia, in un calciomercato fin qui costellato di colpi di scena e dietrofront. Carlos Augusto è stato uno dei migliori esterni mancini della scorsa Serie A e la speranza è che all’Inter possa ripetere quanto di ottimo fatto con la maglia del Monza. Anche se partirà alle spalle di Dimarco.