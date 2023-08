L’Inter continua a lavorare alla ricerca dell’attaccante ed in questo momento il nome più caldo è quello di Marko Arnautovic. Secondo La Gazzetta dello Sport la dirigenza nerazzurra è tornata a bussare alle porte del Bologna formulando una nuova proposta da 8 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante 34enne. Il club di Saputo ha risposto di ‘no’, al momento, ma gli uomini mercato interisti non hanno intenzione di mollare e c’è la convinzione che arrivando in doppia cifra come valutazione, magari inserendo dei bonus facili, si possa trovare un’intesa. Intanto il giocatore pressa per il trasferimento a Milano e si attendono novità nelle prossime ore, mentre altre candidature come quella di Taremi sono attualmente più indietro.

