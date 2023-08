PRO e CONTRO degli obiettivi in attacco dell’Inter

1 di 6

GLI OBIETTIVI IN ATTACCO

Abbandonata la pista Balogun, per scelta e per necessità, ora l’Inter si sta concentrando sugli obiettivi rimasti in attacco. Il centravanti è un’urgenza da risolvere in tempi brevi, ma la dirigenza nerazzurra sa di non poter sbagliare un colpo così delicato.

Quale sarebbe il profilo migliore per completare il reparto di Inzaghi? Andiamo a capirlo, valutando pro e contro di ogni obiettivo in attacco dell’Inter.

SCORRI SCHEDE>>>