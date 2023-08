Nelle ultime ore il ritorno di Marko Arnautovic si è fatto un’ipotesi sempre più concreta, con il giocatore che ha fatto sapere al suo allenatore, Thiago Motta, di voler lasciare il Bologna per tornare a vestire il nerazzurro.

Second quanto riportato da SportMediaset, il rossoblù, che ritengono il giocatore quasi incedibile, hanno rifiutato la prima offerta nerazzurra: 8 milioni di euro più Sensi. A frenare l’operazione, in particolare, sarebbe stato proprio Thiago Motta, non convinto dal profilo del centrocampista dell’Inter. Da capire quando arriverà una nuova proposta, con il Bologna che valuta Arnautovic 15 milioni di euro.

Per Sky Sport, l’operazione potrebbe chiudersi intorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi, con l’Inter che in ogni caso non ha ancora abbandonato la pista Taremi, sebbene il costo dell’operazione renda la trattativa molto complicata.

L’opinione di Passione Inter

L’operazione Arnautovic lascia qualche perplessità sul piano della spesa economica che l’Inter dovrebbe sostenere. Al tempo stesso, il costo dell’austriaco, inferiore rispetto ad altri obiettivi, lascerebbe spazio di manovra ai nerazzurri per trovare anche un ultimo innesto valido per il reparto difensivo.