L’Inter accontenta Inzaghi in attacco: scelta o necessità?

Dopo settimane di trattative, l’Inter ha messo a segno una sterzata decisa per quanto riguarda il prossimo attaccante, abbandonando la pista Balogun per focalizzarsi su altre tipologie di profili. Una scelta che, di fatto, ha fatto un passo nella direzione di Simone Inzaghi, che da settimane avrebbe espresso la sua preferenza per un attaccante più fisico e con maggiore esperienza.

La domanda che sorge spontanea è quanto questa direzione sia stata dettata da una decisione presa con convinzione o quanto sia diventata una necessità dovuta alle contingenze di mercato. La trattativa per Balogun, infatti, sembra essere tramontata a causa delle richieste eccessive dell’Arsenal, che non sembravano potersi in alcun modo avvicinare alle disponibilità economiche nerazzurre.

Al tempo stesso, l’Inter aveva da tempo soluzioni più gradite al tecnico tra i suoi obiettivi: vedasi prima l’interesse concreto per Scamacca e quello fattosi sempre più concreto per Taremi e Arnautovic. Senza dimenticare i profili di Beto e Morata. In questo senso, allora, Balogun appariva come un’eccezione, all’interno di una visione strategica delineata in un altro senso.

Con buona probabilità, la verità sta nel mezzo: Balogun era un profilo molto gradito alla dirigenza per cambiare la dimensione dell’attacco dell’Inter. Tuttavia, non essendo creatosi uno scenario favorevole per lo statunitense, la dirigenza ha deciso di non forzare la mano oltremodo per un profilo un po’ più distante dai bisogni dell’allenatore.

Una scelta figlia delle necessità, senza dubbio, ma che mostra comunque la presenza di una traccia di mercato abbastanza delineata. Ora, però, arriva la parte più complessa: concretizzare un acquisto valido. Perché aver abbandonato la pista Balogun per motivi economici e tattici è comprensibile. Non puntare su un profilo dello stesso, ma scelto solo per le caratteristiche fisiche, molto meno.