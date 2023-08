Ecco il motivo che ha fatto saltare la trattativa per Balogun

L’Inter si è tirata fuori dalla trattativa per Folarin Balogun nella giornata di ieri. I nerazzurri hanno deciso di virare su altri obiettivi, dal momento che le condizioni dell’affare sembrano essere mutate rispetto a qualche giorno fa.

Come raccontato da Sportitalia, è questa la motivazione principale, che avrebbe provocato anche un po’ di fastidio in casa Inter. L’Arsenal, infatti, avrebbe giocato al rialzo per l’attaccante statunitense, in modo insostenibile per i nerazzurri.

Non solo, i Gunners avrebbero anche chiesto, in modo ritenuto un po’ provocatorio, Barella in cambio di Balogun. Una proposta inaccettabile per l’Inter, che non aveva alcuna intenzione di mettere sul piatto un giocatore ritenuto incedibile.

Capito che la chiusura della trattativa intorno ai 30 milioni di euro più 5 di bonus (con anche una percentuale sulla rivendita) non fosse più praticabile, la dirigenza interista ha deciso di abbandonare la pista Balogun, nonostante la preferenza espressa dal giocatore nei confronti dell’Inter.