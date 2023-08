L’Inter si sarebbe defilata per la corsa a Folarin Balogun dell’Arsenal, non avendo trovato i margini per andare avanti nella trattativa. I nerazzurri speravano di poter abbassare le richieste dei londinesi, che, al contrario, hanno rilanciato con una proposta abbastanza clamorosa.

Secondo Calciomercato.it, infatti, i Gunners avrebbero mostrato il loro interesse per Nicolò Barella, mettendo sul piatto non solo l’attaccante statunitense, ma anche il difensore Takehiro Tomiyasu, anch’esso obiettivo mercato dei nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

Difficile pensare che l’Inter voglia privarsi di Barella, a maggior ragione in questa fase di mercato. Il centrocampista è uno dei pilastri della rosa di Inzaghi e uno degli elementi considerati incedibili. L’Arsenal dovrebbe proporre molto di più per far vacillare la dirigenza interista.