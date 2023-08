La sfida amichevole contro il Salisburgo ha mandato dei chiari segnali a Simone Inzaghi e all’Inter: serve un altro difensore per rafforzare il reparto arretrato. Serve numericamente per sostituire Skriniar e serve a livello tecnico.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, gli sbandamenti visti in Austria sarebbero stati un serio campanello d’allarme per Inzaghi, il cui obiettivo è migliorare le prestazioni di un reparto che nello scorso campionato di Serie A ha incassato 42 gol.

Tuttavia, l’Inter difficilmente potrà permettersi un’operazione diversa da un’occasione a basso costo o da un prestito con diritto di riscatto. Secondo il quotidiano romano, i nomi più quotati sono quelli di Tanganga, Toloi, Demiral e Palomino.

L’opinione di Passione Inter

Le preoccupazioni di Inzaghi sembrano essere fondate. L’infortunio di Acerbi ha mostrato la limitatezza di risorse in difesa e un altro innesto sembra essere imprescindibile per aggiungere maggiore solidità al reparto. Anche per aiutare l’inserimento di Sommer, che contro il Salisburgo è stato subito costretto ai lavori straordinari, senza neppure il tempo di ambientarsi.