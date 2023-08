L’attaccante è l’obiettivo principale dell’Inter. Una scelta che influenzerà anche altre operazioni di mercato. I nerazzurri, infatti, hanno bisogno anche di un difensore per completare il reparto, ma molto

Secondo La Gazzetta dello Sport, se l’Inter dovesse chiudere l’operazione Taremi, a quel punto il budget per il difensore sarebbe molto ridotto, dirottando la ricerca su un possibile prestito. La richiesta per Demiral negli scorsi giorni non ha dato risposta positiva.

Se i nerazzurri dovessero puntare su Arnautovic, l’operazione permetterebbe a l’Inter di risparmiare una parte del budget. A quel punto, l’opzione preferita per la difesa sarebbe Takehiro Tomiyasu dell’Arsenal, per il quale servirebbe un’offerta superiore ai 10 milioni di euro.

Come riportato da Sky Sport, oltre al giapponese, gli altri nomi che circolano per l’Inter sono quelli di Toloi, Demiral, Tanganga e Lyanco.

L’opinione di Passione Inter

Data la situazione delicata del centravanti, il difensore è attualmente un obiettivo passato in secondo piano, ma è chiaro che l’Inter cercherà in tutti i modi un rinforzo in extremis. A livello numerico, i nerazzurri hanno bisogno di un altro innesto e lo stop di Acerbi ha mostrato bene quanto sia corto il reparto con anche una sola assenza.