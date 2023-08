PRO e CONTRO dell’arrivo di Arnautovic all’Inter

ARNAUTOVIC AI RAGGI X

Un profilo diverso: over 30, già nel campionato italiano, acquistabile a basso costo e con un passato nerazzurro. Nel casting per il nuovo attaccante da regalare a Simone Inzaghi è spuntata una vecchia conoscenza, dissimile rispetto agli altri “candidati”: Marko Arnautovic, di “passaggio” a Milano tra il 2009 e il 2010. Nella stagione del Triplete, il centravanti austriaco è stato poco più di una comparsa: appena 3 presenze e 55 minuti tra tutte le competizioni. Ma ai tempi Arnautovic era un giovane poco più che ventenne: nel frattempo ha maturato esperienza in Bundesliga, Premier League e dal 2021 è tornato in Serie A con la maglia del Bologna. Sono passati più di 100 gol e quasi 500 partite. Ora è finalmente pronto per l’Inter?

PERCHÉ SÌ

Innanzitutto, per il prezzo. Arnautovic, a differenza degli altri profili seguiti da Marotta e Ausilio, potrebbe essere acquistato a una cifra molto contenuta: l’operazione si potrebbe chiudere intorno ai 10 milioni e questo permetterebbe alla dirigenza di investire più soldi sul braccetto di difesa, altro obiettivo importante del mercato interista.

È un centravanti fisico, con stazza e centimetri. Difende il pallone, fa salire i compagni, attacca la profondità. Proprio quello di cui avrebbe bisogno l’attacco dell’Inter, a maggior ragione dopo aver perso Dzeko e Lukaku: nell’attuale reparto offensivo, non c’è un giocatore – solo Thuram si avvicina leggermente – con quelle caratteristiche.

L’austriaco conosce l’ambiente nerazzurro: durante la sua prima avventura a Milano è stato poco più di una comparsa, vero, ma intanto ha già avuto a che fare con il mondo Inter. Che a modo suo l’ha pure apprezzato: nonostante l’apporto “limitato” nella cavalcata verso il Triplete, è stato uno dei principali protagonisti durante i festeggiamenti a San Siro post finale di Madrid. Molti tifosi non hanno dimenticato questo suo coinvolgimento verso i colori del Biscione.

Ma Arnautovic non è più quel giocatore lì: in questi tredici anni di mezzo ha militato nei principali campionati europei ed è cresciuto parecchio. Anche a livello realizzativo: è andato in doppia cifra di gol sia nelle ultime due stagioni disputate in Premier League (con la maglia del West Ham) sia nelle ultime due di Serie A (con il Bologna).

E qui arriva un altro punto a suo favore. L’austriaco non avrebbe bisogno, a differenza di altri obiettivi dei nerazzurri nello stesso ruolo, di un periodo di adattamento: conosce già benissimo il campionato italiano. Questo non è un dettaglio da sottovalutare, soprattutto in una squadra che punta a vincere subito.

PERCHÉ NO

L’età è il primo “contro”. Acquistare un 34enne significa prendere un giocatore che non può garantire chissà quali prospettive future: anche nell’ottica della nuova filosofia societaria – investire su giovani da poter eventualmente rivendere in futuro a un prezzo maggiore – sembra un colpo che “stona”.

E pure perché, allacciandosi a questo discorso, Arnautovic avrà pure una discreta esperienza, ma solo nei club di media-bassa fascia. A parte la parentesi fugace all’Inter, l’austriaco non ha mai giocato in una big: Twente, Werder Brema, Stoke City, West Ham, Shanghai SIPG, Bologna. Squadre discrete, ma di certo non Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco. E anche in Champions League, vanta solo 5 presenze totali. Ha senso puntare su un giocatore del genere, a questa età?

L’austriaco è abbastanza una garanzia a livello di rendimento: soprattutto negli ultimi anni, non ha praticamente mai tradito le aspettative di inizio stagione. Ma comunque stiamo parlando di aspettative limitate, non di segnare 20 gol a campionato e trascinare i compagni verso un titolo. Anche perché, escludendo i tre trofei alzati nel 2010 con l’Inter, la sua bacheca è vuota. Non per colpa sua, ovvio, ma è un altro sintomo di quale sia stata la sua carriera e a quali livelli abbia giocato.

Non è minimamente paragonabile a Lukaku. Big Rom è un centravanti di un’altra categoria: Arnautovic può essere il suo sostituto? Molto probabilmente non è all’altezza di questo ruolo. Discorso totalmente diverso se invece prendesse il posto di Correa come quarto attaccante della rosa.

Anche per via dell’età, non garantisce massima affidabilità dal punto di vista fisico. Nell’ultima stagione, ad esempio, ha giocato solo 21 partite su 38 in Serie A: poco più del 55% delle gare totali. Infortuni differenti lo hanno tenuto fuori in alcuni periodi dell’anno.

Insomma, sicuramente Arnautovic rappresenta un profilo diverso rispetto agli altri nomi del casting nerazzurro. Ma mettendo sulla bilancia i vari pro e contro, siamo sicuri sia quello giusto?