Mentre tengono banco le vicende legate a Lazar Samardzic e all’attaccante, arriva però un’altra svolta di mercato importante. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, sono ormai prossime alla chiusura le trattative che porteranno Robin Gosens dall’Inter all’Union Berlino e Carlos Augusto dal Monza all’Inter.

Per quanto riguarda il tedesco, l’operazione dovrebbe essere a titolo definitivo per una cifra di circa 15 milioni di euro bonus compresi. Per l’esterno brasiliano, invece, l’Inter dovrebbe riuscire a strappare un prestito con obbligo di riscatto intorno ai 13 milioni di euro più bonus. In attesa dei comunicati ufficiali, si sblocca quindi un’operazione sulla quale l’Inter stava lavorando ormai da settimane.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Gosens dispiace molto dal punto di vista umano e professionale. Robin si è sempre dimostrato un professionista esemplare, oltre ad aver segnato anche gol pesanti. D’altro canto, essendo di fatto una riserva, probabilmente il peso a bilancio è stato ritenuto eccessivo. Motivo per cui si è deciso per l’addio, sostituendolo peraltro con un profilo molto gradito a Simone Inzaghi.