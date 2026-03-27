La situazione contrattuale di Carlos Augusto resta attualmente in stand-by. In queste settimane l’Inter ha avanzato un’offerta di rinnovo del contratto attuale, in scadenza nel giugno 2028. La proposta prevede un prolungamento fino al 2030, con tanto di aumento dell’ingaggio dagli attuali 2,2 milioni a quasi 3,5 milioni netti a stagione. L’attuale accordo scade nel giugno 2028.

Al momento, però, il classe 1999 non ha ancora accettato e il nodo della questione non sembra essere economico, bensì tecnico. Il brasiliano infatti non sarebbe convinto dall’idea di continuare a fare l’alternativa di Bastoni e Dimarco, ma preferirebbe giocare con maggiore continuità, anche alla luce delle ottime prestazioni offerte praticamente sempre. Da qui, scrive Tuttosport, nasce l’idea della Roma: Gasperini apprezza particolarmente l’esterno e potrebbe offrirgli un minutaggio maggiore.

Sullo sfondo rimane anche l’Atletico Madrid, che la scorsa estate aveva già provato a corteggiare Carlos Augusto. I Colchoneros potrebbero tornare alla carica a giugno, rendendo ancora più incerta la permanenza del brasiliano a Milano. La sensazione è che la situazione possa risolversi soltanto nelle prossime settimane.