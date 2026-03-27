Dove vedere Bosnia-Italia, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Bosnia-Italia, finale playoff Mondiale 2026

Superato il primo scoglio della semifinale contro l’Irlanda del Nord, battuta 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean, a separare l’Italia dalla partecipazione al Mondiale 2026 ora è rimasta solo la finale. Ad attendere gli azzurri a Zenica ci sarà la Bosnia, che si è qualificata eliminando il Galles ai rigori dopo una gara terminata 1-1. Il match si disputerà martedì 31 marzo, alle ore 20:45, al Bilino Polje Stadion di Zanica.

Bosnia-Italia, dove vederla: DAZN, Sky, Rai o Mediaset?

Bosnia-Italia verrà trasmessa martedì 31 marzo alle ore 20:45 in diretta TV su Rai 1. Il match tra Bosnia-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di Rai Play, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Bosnia-Italia, gli interisti convocati in Nazionale

I calciatori dell’Inter convocati dal CT Gennaro Gattuso per le partite dell’Italia sono: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito.