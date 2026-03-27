Intreccio Inter-Roma, Frattesi può sbloccare Koné?

L’idea Manu Koné non è mai tramontata davvero. Già la scorsa estate il nome del centrocampista giallorosso era finito sul tavolo dell’Inter, ma allora ogni tentativo si era scontrato con la chiusura netta della Roma, decisa a non privarsi del giocatore. Oggi, però, lo scenario sembra cambiato, con il club nerazzurro che potrebbe avere una carta in più da giocare per portare a Milano il francese che tanto piace a Cristian Chivu.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe pronta a tornare all’assalto. L’investimento previsto è di quelli importanti: si parla di una cifra che potrebbe superare i 40 milioni, arrivando anche vicino ai 50 con alcuni bonus. Un segnale chiaro della volontà di affidare a Koné un ruolo centrale in un centrocampo destinato a essere profondamente rinnovato, dove servono dinamismo e solidità fisica.

In questo possibile affare entra in gioco anche Davide Frattesi. La sua permanenza a Milano appare sempre più incerta, e una cessione intorno ai 30 milioni è considerata concreta. Per lui, un ritorno a Roma potrebbe rappresentare molto più di una semplice destinazione: è la città dove è cresciuto e dove ha già mosso i primi passi da calciatore.

“Del resto, Davide è stato in bilico per partire in almeno un paio di sessioni di mercato. Già l’anno scorso la Roma aveva provato a tessere la trama con i nerazzurri, ma i tempi non erano maturi: oggi, però, l’Inter non farebbe più barricate, anche perché l’efficacia della mezzala è precipitata rispetto al passato“, si legge.

Un incastro tra le parti potrebbe trasformarsi in una soluzione vantaggiosa per tutti, con Koné pronto a cambiare maglia e Frattesi a chiudere il cerchio tornando a casa. E il tempismo non è casuale: all’orizzonte c’è Inter-Roma, una sfida che potrebbe trasformarsi in un vero antipasto di mercato,