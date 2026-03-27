Quote e pronostici Bosnia-Italia: tutto in 90 minuti

Superato il primo scoglio della semifinale contro l’Irlanda del Nord, battuta 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean, a separare l’Italia dalla partecipazione al Mondiale 2026 ora è rimasta solo la finale. Ad attendere gli azzurri a Zenica ci sarà la Bosnia, che si è qualificata eliminando il Galles ai rigori dopo una gara terminata 1-1.

Scommessa consigliata: Gol

A differenza della semifinale, in cui la pressione era altissima e poteva anche condizionare gambe e testa, la finalissima verrà vissuta tutta d’un fiato. La pressione ci sarà, ovviamente, ma la partita arriva a seguito di due vittorie cruciali per entrambe. Sarà quindi un tutto per tutto, con la Bosnia, sfavorita dal punto di vista tecnico, che proverà a colmare il gap grazie alla spinta del pubblico di casa. È verosimile immagine quindi che entrambe le squadre troveranno almeno una rete.

Interisti in Nazionale, chi gioca contro la Bosnia? Pio Esposito scalpita

I calciatori dell’Inter convocati dal CT Gennaro Gattuso per le partite dell’Italia sono: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito. Tra questi, così come contro l’Irlanda del Nord è probabile che Bastoni, Barella e Dimarco partano titolari. Frattesi sarà una risorsa potenziale dalla panchina, mentre Pio Esposito scalpita: in semifinale ci si è affidati alle certezze Kean-Retegui, ma l’ingresso dell’interista al posto dell’ex Atalanta ha cambiato la partita. Occhio quindi ad una possibile maglia da titolare per lui.

Le quote di Bosnia-Italia

Queste le principali quote di Bosnia-Italia proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 6.50 3.70 1.57 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 2.20 1.65 Bet365

GOL NO GOL 2.12 1.65 Betsson

1X 1-2 x2 2.25 1.27 1.10 Snai

Probabili formazioni Bosnia-Italia

Bosnia (3-5-2): Nikola Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic.

CT: Sergej Barbarez

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Pio Esposito.

CT: Gennaro Gattuso

Bosnia-Italia, dove vederla: DAZN, Sky, Rai o Mediaset?

Bosnia-Italia verrà trasmessa martedì 31 marzo alle ore 20:45 in diretta TV su Rai 1. Il match tra Bosnia-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di Rai Play, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.