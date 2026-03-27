Quote e pronostici Bosnia-Italia: tutto in 90 minuti
I migliori consigli per la gara di martedì 31 marzo
Superato il primo scoglio della semifinale contro l’Irlanda del Nord, battuta 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean, a separare l’Italia dalla partecipazione al Mondiale 2026 ora è rimasta solo la finale. Ad attendere gli azzurri a Zenica ci sarà la Bosnia, che si è qualificata eliminando il Galles ai rigori dopo una gara terminata 1-1.
Scommessa consigliata: Gol
A differenza della semifinale, in cui la pressione era altissima e poteva anche condizionare gambe e testa, la finalissima verrà vissuta tutta d’un fiato. La pressione ci sarà, ovviamente, ma la partita arriva a seguito di due vittorie cruciali per entrambe. Sarà quindi un tutto per tutto, con la Bosnia, sfavorita dal punto di vista tecnico, che proverà a colmare il gap grazie alla spinta del pubblico di casa. È verosimile immagine quindi che entrambe le squadre troveranno almeno una rete.
Interisti in Nazionale, chi gioca contro la Bosnia? Pio Esposito scalpita
I calciatori dell’Inter convocati dal CT Gennaro Gattuso per le partite dell’Italia sono: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito. Tra questi, così come contro l’Irlanda del Nord è probabile che Bastoni, Barella e Dimarco partano titolari. Frattesi sarà una risorsa potenziale dalla panchina, mentre Pio Esposito scalpita: in semifinale ci si è affidati alle certezze Kean-Retegui, ma l’ingresso dell’interista al posto dell’ex Atalanta ha cambiato la partita. Occhio quindi ad una possibile maglia da titolare per lui.
Le quote di Bosnia-Italia
Queste le principali quote di Bosnia-Italia proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:
|1
|X
|2
|6.50
|3.70
|1.57
|OVER 2.5
|UNDER 2.5
|2.20
|1.65
|GOL
|NO GOL
|2.12
|1.65
|1X
|1-2
|x2
|2.25
|1.27
|1.10
Probabili formazioni Bosnia-Italia
Bosnia (3-5-2): Nikola Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic.
CT: Sergej Barbarez
Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Pio Esposito.
CT: Gennaro Gattuso
Bosnia-Italia, dove vederla: DAZN, Sky, Rai o Mediaset?
Bosnia-Italia verrà trasmessa martedì 31 marzo alle ore 20:45 in diretta TV su Rai 1. Il match tra Bosnia-Italia sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di Rai Play, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.