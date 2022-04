Mercato – Inter, senti Carnevali: “Scamacca può salutare la Serie A”

Le dichiarazioni dell'a.d. del Sassuolo

Gianluca Scamacca è da tempo un obiettivo di mercato dell'Inter ma il suo futuro appare davvero incerto. L'a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Scamacca può essere utile a Inter e Milan, ma non sarà facile, mi dispiace che un giocatore come lui possa finire in un campionato straniero, ma ad oggi l'aspetto economico della società italiane è un po' complicato".