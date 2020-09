CDS – Inter, chiarite le gerarchie: Candreva, Asamoah, Godin e Joao Mario fuori dal progetto tecnico

L’amichevole di ieri dell’Inter contro il Lugano ha stabilito le gerarchie. In campo, dove i nerazzurri hanno rifilato un 5-0 alla formazione svizzera, e anche nelle idee di Conte. Il tecnico nerazzurro ha fatto molte rotazioni per mettere minuti nelle gambe per l’esordio del 26 contro la Fiorentina. Tutti, ma non proprio tutti. Della gara non hanno fatto parte Candreva, Asamoah, Godìn e Joao Mario.

Non erano neanche in panchina, tranne per Joao Mario che è in Portogallo, consci che il loro futuro è lontano da Milano. Nessuno infatti rientra nel progetto tecnico di Conte, motivo per cui si sta cercando di piazzarli sul mercato, scrive il Corriere dello Sport. Per Candreva si era parlato del Napoli, mentre per Asamoah si cercano pretendenti. Joao Mario invece è rientrato nel Paese natale, da dove aspetta di avere notizie sul futuro. Per Godin, invece, è sempre più vicino l’approdo al Cagliari.

