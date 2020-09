GdS – Lautaro vuole diventare grande con questa Inter e spinge per il rinnovo

Se la scorsa annata aveva per certi versi sorpreso rispetto al suo primo anno in Italia, alla vigilia della nuova stagione i riflettori son tutti puntati su Lautaro Martinez in attesa di capire se riuscirà ancora a migliorarsi sebbene le tantissime pressioni. Sin qui, è stato senza dubbio l’uomo al centro del mercato dell’Inter, con indiscrezioni quotidianamente piovute dall’estero su presunte mega offerte provenienti dai vari Barcellona, Real Madrid e Manchester City.

Voci che non fanno assolutamente bene alla crescita del ragazzo, ma che lo aiutano a doverci fare l’abitudine e conviverci anche quando non esiste alcun fondamento. Come scritto da La Gazzetta dello Sport questa mattina, invece, Lautaro vuole assolutamente diventare grande con questa Inter e così da inizio settimana gli agenti hanno incontrato il club per iniziare a ragionare sul rinnovo. L’esordio dell’argentino è stato ottimo nell’amichevole contro il Lugano, con una doppietta che lascia presagire una stagione da sogno.

