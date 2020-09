Mercato – L’Inter prepara il rinnovo di Agoumé, poi andrà in prestito allo Spezia

Sta cercando disperatamente di far spazio a centrocampo l’Inter di Antonio Conte, dal momento che ad oggi si ritrova tra le mani un numero esorbitante di calciatori. Con i rientri di Nainggolan e Joao Mario, l’attesa di mettere a segno alcune cessioni importanti come quella che porta a Vecino e il colpo in canna Vidal, i nerazzurri hanno la necessità di liberare spazi ed arrivare all’inizio della stagione con una rosa nettamente meno numerosa rispetto a quella attuale.

Chi potrebbe partire nel centrocampo nerazzurro è senz’altro Lucien Agoumé. Il giovanissimo centrocampista francese classe 2002, acquistato lo scorso anno dal Sochaux, dovrà prima rinnovare il proprio contratto con l’Inter e poi partire in prestito per accumulare esperienza altrove in Serie A. Dopo settimane intense di negoziati con il Crotone, a spuntarla potrebbe invece essere lo Spezia. Secondo La Gazzetta dello Sport il club ligure è nettamente in vantaggio, anche se il francese ha ricevuto negli ultimi tempi diverse proposte dall’estero.

