CDS – Conte studia l’Inter della prossima stagione: Young sulla destra, Perisic non sarà seconda punta

Se l’amichevole di ieri contro il Lugano, finita 5-0 per l’Inter, ha stabilito chi fa parte del progetto e chi no, ha evidenziato anche le possibili novità tattiche che Antonio Conte apporterà. Per la prossima stagione, al via il 26 con l’impegno contro la Fiorentina, ci saranno diverse novità. Almeno per l’inizio di stagione, Young sulla fascia destra.

Nelle seconde, invece, il protagonista è Ivan Perisic. Il centrocampista croato, rientrato dal prestito al Bayern Monaco, non sarà impiegato come seconda punta, riporta il Corriere dello Sport. Per lui Conte pensa ad un ritorno al passato. Nello scacchiere (variabile, si stanno rodando tre moduli) del tecnico nerazzurro, Perisic occuperà la casella del laterale a tutta fascia, proprio come 14 mesi fa.

