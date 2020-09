Dalla Francia – Leonardo vuole Nainggolan al PSG: i dettagli dell’offerta

E’ stato uno dei peggiori in campo tra le fila dell’Inter, Radja Nainggolan, in occasione della primissima amichevole della stagione disputata ieri pomeriggio dai nerazzurri ad Appiano Gentile contro il Lugano. Il centrocampista belga, schierato nei due di centrocampo alle spalle del solo trequartista Christian Eriksen durante la ripresa, è parso ancora molto appesantito ed evidentemente condizionato dai carichi di lavoro che Antonio Conte ha ordinato ai suoi calciatori in queste prime settimane.

Il tempo per conquistare la fiducia del tecnico è però parecchio ridotto, solamente con il lavoro a testa bassa e il sacrificio in allenamento il belga potrà guadagnarsi la conferma per la prossima stagione. In attesa di capire cosa gli riserverà realmente il futuro, Nainggolan potrebbe finire presto nel mirino del Paris Saint Germain. Secondo quanto riferito da Téléfoot, il ds Leonardo vorrebbe proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto all’Inter: un’operazione molto simile a quella che ha già portato Florenzi in Francia.

