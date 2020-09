CdS – Infortunio Barella, attesi nuovi esami nella giornata odierna

In un pomeriggio in cui l’Inter ha offerto diversi spunti positivi che lasciano ben sperare in vista della nuova stagione, compresi gli esordi promossi a pieni voti di Hakimi e Kolarov, l’infortunio di Nicolò Barella contro il Lugano ha chiaramente creato apprensione. Il centrocampista sardo, uscito al 20′ del primo tempo sostituito dal giovane Agoumé, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per una forte contusione alla spalla e al braccio destro.

Nonostante a fine gara siano filtrate voci su un infortunio meno grave rispetto a quanto poteva sembrare inizialmente, il Corriere dello Sport sulle colonne di questa mattina ha precisato che le condizioni di Nicolò Barella verranno valutate in maniera approfondita nel corso della giornata odierna. Il centrocampista della Nazionale Italiana è probabilmente l’elemento più in forma e prezioso del centrocampo di Antonio Conte e iniziare la stagione senza la sua presenza in mezzo al campo sarebbe senz’altro un duro colpo per l’Inter.

